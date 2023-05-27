NYT: Украинские военные приступили к тренировкам на американских танках Abrams
Первая группа из примерно 400 украинских солдат приступила к обучению в Германии эксплуатации и техническому обслуживанию американских танков M1 Abrams, сообщает New York Times со ссылкой на Пентагон.
Представители министерства обороны ранее заявляли, что около 31 танка будут отправлены в Германию для использования в программе обучения украинских военнослужащих, которая, как ожидается, займет от 10 до 12 недель. По словам официальных лиц, боеготовые танки могут прибыть на поля сражений к осени.
Представитель Пентагона информировал, что около 200 военных в составе примерно одного бронетанкового батальона приступили в пятницу на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе в Германии к общевойсковому обучению. Инструктаж включает в себя базовые солдатские задачи, такие, как меткая стрельба и медицинские навыки, наряду с обучением на уровне взвода и роты. Остальные 200 солдат начали обучение тому, как заправлять танки топливом и обслуживать их.
Официальные лица Пентагона выразили опасения по поводу отправки Abrams, сославшись на опасения по поводу того, как Украина будет содержать их. Техника требует интенсивной подготовки и обслуживания. На это могут потребоваться годы. Однако министр обороны Ллойд Остин настоял на том, что американская сторона должна сдержать обещание, данное Берлину по поводу направления танков. Именно это послужило отправной точкой поставок Украине танков Leopard 2.