NYT: Украинские военные приступили к тренировкам на американских танках Abrams

Первая группа из примерно 400 украинских солдат приступила к обучению в Германии эксплуатации и техническому обслуживанию американских танков M1 Abrams, сообщает New York Times со ссылкой на Пентагон.

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Представители министерства обороны ранее заявляли, что около 31 танка будут отправлены в Германию для использования в программе обучения украинских военнослужащих, которая, как ожидается, займет от 10 до 12 недель. По словам официальных лиц, боеготовые танки могут прибыть на поля сражений к осени.

Представитель Пентагона информировал, что около 200 военных в составе примерно одного бронетанкового батальона приступили в пятницу на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе в Германии к общевойсковому обучению. Инструктаж включает в себя базовые солдатские задачи, такие, как меткая стрельба и медицинские навыки, наряду с обучением на уровне взвода и роты. Остальные 200 солдат начали обучение тому, как заправлять танки топливом и обслуживать их.