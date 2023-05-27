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Российские военные прорвали оборону ВСУ в Марьинке

Российским военным удалось прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Марьинка под Донецком. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Российские военные прорвали оборону ВСУ в Марьинке
© Lenta.ru

Как отмечает канал со ссылкой на украинских военных аналитиков, в Марьинке сложилась крайне тяжелая для ВСУ ситуация: российские военнослужащие при поддержке танков и авиации прорывают оборону украинской армии. К настоящему моменту Вооруженным силам РФ уже удалось занять большую часть города. В то же время под контролем украинских военных остаются только окраины в западной части города, в которых находятся руины частного сектора.

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В частности, российские военные продвинулись вперед, проведя атаку с территории шиноремонтного завода и предприятия «Агроресурс». Кроме того, удары были нанесены по позициям ВСУ близ населенных пунктов Победа и Георгиевка на марьинском направлении.

Ранее российский боец Южной группы войск с позывным Гуд рассказал, что артиллерия ВСУ пытается разрушить каждое здание в Марьинке. По его словам, по населенному пункту очень часто наносятся удары, в том числе из танков и минометов.

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