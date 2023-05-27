Запад желает сохранить лицо на фоне побед России. Этим обусловлены заявления о поставках истребителей F-16 на Украину. Так считает экс-агент службы внешнеполитической разведки Британии Аластер Крук. Он выступил с анализом происходящего на канале Judging Freedom.

Эксперт отметил, что недавний саммит G7 состоялся под девизом «мы не проигрываем». После встречи прозвучали заявления западных лидеров о намерении подготовить членов ВСУ к полетам на американских F-16.

Аластер Крук заявил, что поражен упорством Вашингтона и его союзников, пытающихся не замечать разгром киевских формирований в Артемовске. В США по-прежнему высокомерно твердят, что Украина якобы сможет достичь «победы», если накачивать ее оружием.

«Мы все застряли на этом своего рода высокомерном заблуждении, которое остальные поддерживают», — сказал Крук.

Однако, по словам британского агента, ряд союзников Зеленского начали осознавать реальность. Не случайно в прессу просочились заявления о необходимости сводить кризис к переговорам с Россией.