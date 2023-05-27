Названы главные кандидаты на пост главы НАТО

На Западе выдвигаются два требования к претенденту на должность следующего генерального секретаря НАТО: быть женщиной и иметь восточноевропейское происхождение, предположил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. В беседе с «Лентой.ру» политолог оценил ситуацию с «гонкой» на эту должность и назвал возможные кандидатуры.

«Американские источники проводили мысль, что было бы уместно назначить на этот пост женщину (...) Второе требование, которое звучало, — это то, что генсеком НАТО было бы хорошо избрать представителя Восточной Европы. Образ формировался таким образом: женщина из Восточной Европы, политик, имеющий определенный опыт администрирования, в том числе военного», — рассказал он.

Он также добавил, что параллельно с указанными именами рассматриваются и политики, подходящие на эту должность с точки зрения своего опыта и компетенций.

«В частности, предлагалась кандидатура экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона с учетом его опыта, социального положения, связей. Кандидатура главы Минобороны Бена Уоллеса также вписывается в образ генсека НАТО, имеющего определенный опыт», — сказал эксперт.