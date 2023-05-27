На Украине признали полный контроль России над Артемовском

Город Артемовск (украинское название — Бахмут) находится полностью под российским контролем, линия фронта уже в нескольких километрах от города. Об этом заявил бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

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«Штурм закончен. Бахмут находится во вражеских руках», — признал Луценко в эфире украинского «5 канала».

По его мнению, дальнейшая оборона Артемовска не имела смысла для Украины.

«Пребывание наших подразделений в отдельных кварталах Бахмута, как это было еще месяц назад, диктовалось необходимостью подготовить вторую линию обороны. Сейчас такой необходимости нет», — сказал экс-депутат.