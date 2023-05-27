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На Украине признали полный контроль России над Артемовском

Город Артемовск (украинское название — Бахмут) находится полностью под российским контролем, линия фронта уже в нескольких километрах от города. Об этом заявил бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

На Украине признали полный контроль России над Артемовском
© пресс-служба компании «Конкорд» / Reuters

«Штурм закончен. Бахмут находится во вражеских руках», — признал Луценко в эфире украинского «5 канала».

По его мнению, дальнейшая оборона Артемовска не имела смысла для Украины.

«Пребывание наших подразделений в отдельных кварталах Бахмута, как это было еще месяц назад, диктовалось необходимостью подготовить вторую линию обороны. Сейчас такой необходимости нет», — сказал экс-депутат.

20 мая отряды частной военной компании (ЧВК) Вагнера взяли Артемовск под полный контроль. Сражение за город продолжалось больше 200 дней и стало одним из самых продолжительных с начала спецоперации. В ночь на 21 мая Минобороны России подтвердило, что российские силы взяли под контроль Артемовск.

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