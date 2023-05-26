Рогов заявил о возможности провокации на ЗАЭС со стороны ВСУ

Украина планирует в ближайшее время устроить провокацию на Запорожской АЭС и обвинить в ней Россию, чтобы прекратить работу миссии МАГАТЭ на станции. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Его попросили прокомментировать утверждение Главного управления разведки Минобороны Украины о подготовке Россией провокации на ЗАЭС. По мнению Рогова, Киев специально анонсирует это, чтобы «заранее обвинить РФ».

«Это все очевидно, в том числе чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали на станции», — отметил он.

Также Рогов указал, что в последнее время градус напряжения вокруг АЭС снова повысился. В частности, по его словам, на это указывает перенос ротации экспертов миссии МАГАТЭ, возможность удара в Васильевке и попытка покушения на журналиста федеральных СМИ в Энергодаре.