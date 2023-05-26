$79.97-0.0285.92+0.04

Рогов заявил о возможности провокации на ЗАЭС со стороны ВСУ

Украина планирует в ближайшее время устроить провокацию на Запорожской АЭС и обвинить в ней Россию, чтобы прекратить работу миссии МАГАТЭ на станции. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов заявил о возможности провокации на ЗАЭС со стороны ВСУ
© globallookpress.com

Его попросили прокомментировать утверждение Главного управления разведки Минобороны Украины о подготовке Россией провокации на ЗАЭС. По мнению Рогова, Киев специально анонсирует это, чтобы «заранее обвинить РФ».

«Это все очевидно, в том числе чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали на станции», — отметил он.

Также Рогов указал, что в последнее время градус напряжения вокруг АЭС снова повысился. В частности, по его словам, на это указывает перенос ротации экспертов миссии МАГАТЭ, возможность удара в Васильевке и попытка покушения на журналиста федеральных СМИ в Энергодаре.

Гросси выразил признательность Китаю за поддержку защиты ЗАЭС

Рогов считает, что раз Киев привлекает внимание к этой теме, значит он «действительно что-то подготовил», особенно если учесть, что у них есть «Гром-2» и Storm Shadow и курируют их представители «высшей лиги провокаций в международных делах» — британские спецслужбы.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий