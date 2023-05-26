ФРГ переместит комплексы Patriot из Словакии на время саммита НАТО

«По просьбе Североатлантического союза Германия внесет существенный вклад в защиту саммита НАТО в Вильнюсе в Литве в июле 2023 года... Для наземной противовоздушной обороны мы перебросим наши ракетные установки Patriot из Словакии, а также вспомогательных подразделений Польши в Литву. Таким образом, работа многонациональной оперативной группы противовоздушной и противоракетной обороны Словакии будет прекращена», – сказано в пресс-релизе.