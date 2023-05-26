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12 минут назад

ФРГ переместит комплексы Patriot из Словакии на время саммита НАТО

Елена Прошина

Германия переместит свои ракетные комплексы Patriot из Словакии в Литву на время проведения саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз министерства обороны ФРГ.

ФРГ переместит комплексы Patriot из Словакии на время саммита НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно документу, переброска Patriot выполняется по просьбе стран НАТО.

«По просьбе Североатлантического союза Германия внесет существенный вклад в защиту саммита НАТО в Вильнюсе в Литве в июле 2023 года... Для наземной противовоздушной обороны мы перебросим наши ракетные установки Patriot из Словакии, а также вспомогательных подразделений Польши в Литву. Таким образом, работа многонациональной оперативной группы противовоздушной и противоракетной обороны Словакии будет прекращена», – сказано в пресс-релизе.

Уточняется, что обеспечение безопасности Словакии останется важной темой для Германии и в будущем – ФРГ планирует и дальше вносить свой вклад в оборону страны.

«Мы предложили словацкой противовоздушной обороне поддержку в виде патрулирования воздушного пространства нашими военно-воздушными силами», – говорится в сообщении.

Напомним, что следующий саммит НАТО состоится в июле в Вильнюсе. Ранее в Госдепе США рассказали, чего Украине стоит ждать от заседания альянса.

Армия,НАТО,Госдеп США,
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