ФРГ переместит комплексы Patriot из Словакии на время саммита НАТО

Германия переместит свои ракетные комплексы Patriot из Словакии в Литву на время проведения саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз министерства обороны ФРГ.
Согласно документу, переброска Patriot выполняется по просьбе стран НАТО.
«По просьбе Североатлантического союза Германия внесет существенный вклад в защиту саммита НАТО в Вильнюсе в Литве в июле 2023 года... Для наземной противовоздушной обороны мы перебросим наши ракетные установки Patriot из Словакии, а также вспомогательных подразделений Польши в Литву. Таким образом, работа многонациональной оперативной группы противовоздушной и противоракетной обороны Словакии будет прекращена», – сказано в пресс-релизе.
Уточняется, что обеспечение безопасности Словакии останется важной темой для Германии и в будущем – ФРГ планирует и дальше вносить свой вклад в оборону страны.
«Мы предложили словацкой противовоздушной обороне поддержку в виде патрулирования воздушного пространства нашими военно-воздушными силами», – говорится в сообщении.
Напомним, что следующий саммит НАТО состоится в июле в Вильнюсе. Ранее в Госдепе США рассказали, чего Украине стоит ждать от заседания альянса.