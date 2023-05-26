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Атакованный морскими дронами корабль «Иван Хурс» прибыл в Севастополь

Разведывательный корабль «Иван Хурс», который ранее подвергся атаке со стороны беспилотных катеров ВСУ в районе Босфор, прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС.

Атакованный морскими дронами корабль «Иван Хурс» прибыл в Севастополь
© РИА Новости

«Экипаж среднего разведывательного корабля "Иван Хурс" Черноморского флота завершил плановый переход из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации Севастополь», — говорится в тексте.

Отмечается, что корабль зашел в Севастопольскую бухту и занял свое «штатное место». Там он пополнит материальные запасы и продолжит выполнение задач по предназначению.

Ранее Минобороны РФ сообщал об атаке на «Иван Хурс» со стороны украинских беспилотников. Указывалось, что инцидент произошел в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. Все катера были уничтожены.

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