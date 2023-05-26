В Киеве назвали сумму полученной от Запада помощи с начала спецоперации

С начала российской спецоперации Украина получила от Запада помощь в размере более $50 млрд, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. При этом он отметил, что более трети этой суммы составляет безвозвратная помощь.

С начала (СВО — NEWS.ru) $50,5 млрд (из которых $19,2 млрд составляют гранты — безвозвратная финансовая помощь). Это беспрецедентный уровень помощи, но Украина несет еще большие беспрецедентные потери, — написал парламентарий.

Он добавил, что с начала текущего года Украина получила уже четыре транша от Евросоюза, последний из которых составил €1,5 млрд. С учетом этого транша международная поддержка Украины с начала 2023 года достигла $18,4 млрд.