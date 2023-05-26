$79.97-0.0285.92+0.04

СМИ: удар "Кинжала" по Patriot в Киеве показал критическую уязвимость США

MWM: удар «Кинжала» по Patriot в Киеве выявил уязвимость США

СМИ: удар "Кинжала" по Patriot в Киеве показал критическую уязвимость США
© globallookpress.com

Уничтожение зенитного комплекса Patriot в Киеве российскими ракетами «Кинжал» показало уязвимость позиций США в Тихом океане с большим количеством таких систем ПВО. Такое мнение высказали обозреватели Military Watch Magazine.

Авторы статьи отметили, что удар «Кинжала» по Patriot в Киеве стал первой серьезной современной попыткой подавить западные средства ПВО большой дальности. Достичь цели ракетам удалось благодаря способности выполнять обширные маневры, полубаллистические траектории и гиперзвуковой конечной скорости.

В связи с этим обозреватели MWM считают, что США стоит начать переживать о безопасности своих военных баз в Тихом океане, которые прикрывает большое количество Patriot, поскольку ракеты с теми же характеристиками, что и у «Кинжала» есть на вооружении Северной Кореи. При возникновении масштабного конфликта между странами Пхеньян сможет прорвать ПВО американских ВС и нанести чувствительные удары.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий