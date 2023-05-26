СМИ: удар "Кинжала" по Patriot в Киеве показал критическую уязвимость США

В связи с этим обозреватели MWM считают, что США стоит начать переживать о безопасности своих военных баз в Тихом океане, которые прикрывает большое количество Patriot, поскольку ракеты с теми же характеристиками, что и у «Кинжала» есть на вооружении Северной Кореи. При возникновении масштабного конфликта между странами Пхеньян сможет прорвать ПВО американских ВС и нанести чувствительные удары.