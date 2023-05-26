Министр обороны Украины протестировал снегоболотоход

Министр обороны Украины Алексей Резников протестировал снегоболотоход «Богун» украинского производства. Видео знакомства с машиной он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Я в восторге! Высококлассный автомобиль. Говорю не как министр обороны, а как активный участник чемпионатов Украины по трофи-рейдам (гонки по бездорожью — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Резников.

Он добавил, что эти машины уже используются в украинской армии. Специально для десантников и штурмовиков существует «Богун» типа «кабриолет», на котором кабину водителя заменили местом для личного состава.