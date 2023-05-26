Отразивший атаку ВСУ корабль «Иван Хурс» вернулся на базу в Севастополе
Никаких повреждений на борту нет. Судно готово и дальше выполнять поставленные задачи. Об этом сообщил источник «Коммерсанта» в Черноморском флоте РФ.
Ранее Минобороны сообщало, что 24 мая Вооружённые силы Украины атаковали разведывательный корабль тремя беспилотными катерами. Атака была отбита, все катера-беспилотники были уничтожены в 140 километрах к северо-востоку от Босфора.
Украина утверждала, что нанесла «Ивану Хурсу» повреждения.