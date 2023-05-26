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Артиллерия ВДВ нанесла удары по пехоте и бронетехнике противника под Артемовском

Артиллерия ВДВ на южном фланге под Артемовском уничтожает пехоту и бронетехнику противника. Кадры работы наших бойцов публикует Минобороны.

Артиллерия ВДВ нанесла удары по пехоте и бронетехнике противника под Артемовском
© Минобороны России

Расчеты беспилотников обнаружили группу пехоты и боевых бронированных машин, затем в дело вступили артиллеристы, накрыв противника огнем из гаубиц Д-30. Понеся потери, украинские боевики отступили.

На своих позициях десантники оборудовали разветвленную сеть опорных пунктов, которая позволяет уверенно отражать вражеские атаки и пресекать вылазки ДРГ.

Ранее в пресс-центре группировки «Центр» сообщил об авиаударах по украинским штурмовым группам в районе Серебрянского лесничества.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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