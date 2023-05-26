«Достанем «Кинжалами»: Военный эксперт оценил вероятность передачи Украине ядерного оружия

«Теоретически они могут передать, учитывая, что уже одобрены поставки боеприпасов с обедненным ураном. Истребители F-16, которые хотят отдать Украине, могут применять тактические ядерные бомбы B-61. Это очень сложная техника. Чтобы ее освоить, понадобится не один год. Поэтому если самолеты начнут летать, то управлять ими будут не украинские пилоты. В принципе, все для этого готово. Но все должны понимать, что это выведет конфликт на непредсказуемый уровень», - сказал Калмыков.