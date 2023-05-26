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«Достанем «Кинжалами»: Военный эксперт оценил вероятность передачи Украине ядерного оружия

Запад должен отдавать себе отчет, что подобные действия выведут конфликт на непредсказуемый уровень, заявил НСН Павел Калмыков. Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в разговоре с НСН назвал маловероятной передачу Украине ядерного оружия, но отметил, что в нынешних реалиях может произойти что угодно.

«Достанем «Кинжалами»: Военный эксперт оценил вероятность передачи Украине ядерного оружия
© nsn.fm

Россия будет вынуждена нанести превентивный удар в случае, если Украина получит от Запада ядерное оружие. Об этом во время визита во Вьетнам заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Теоретически они могут передать, учитывая, что уже одобрены поставки боеприпасов с обедненным ураном. Истребители F-16, которые хотят отдать Украине, могут применять тактические ядерные бомбы B-61. Это очень сложная техника. Чтобы ее освоить, понадобится не один год. Поэтому если самолеты начнут летать, то управлять ими будут не украинские пилоты. В принципе, все для этого готово. Но все должны понимать, что это выведет конфликт на непредсказуемый уровень», - сказал Калмыков.

При этом собеседник считает маловероятным хранение ядерного оружия на территории Украины, учитывая, что вся ее территория находится в зоне поражения.

«Если [ядерное оружие] передадут, то неофициально. Есть специальные хранилища, как правило, подземные. Один из таких бункеров во Львовской области, если не ошибаюсь, наш «кинжал» пробил. Все это серьезно охраняется. Но если они и решат передать оружие Украине, то вряд ли они станут его хранить на территории этой страны, потому она полностью находится под огнем российских средств поражения», - резюмировал эксперт. Военный эксперт объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» причину доминирования ракет «Кинжал» в небе над Украиной.

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