$79.98+0.0285.88-0.32
1 час назад

На курильском острове Матуа прошла плановая ротация расчётов комплексов «Бастион»

RT на русском

Тихоокеанский флот России провёл ротацию расчётов ракетных комплексов «Бастион», которые несут дежурство на острове Матуа (Курилы).

На курильском острове Матуа прошла плановая ротация расчетов комплексов «Бастион»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Плановую ротацию подразделений и техники обеспечил большой десантный корабль (БДК) «Адмирал Невельской».

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

«В ходе мероприятий по транспортировке дежурных смен на остров большой десантный корабль «Адмирал Невельской» доставил военную технику и личный состав ракетного соединения ТОФ, после чего на борт корабля была загружена военная техника и военнослужащие, завершившие несение боевого дежурства», — говорится в сообщении флота.

В конце апреля экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае.

В манёврах была задействована корабельная десантная группа — «Адмирал Невельской», «Пересвет» и «Николай Вилков», а также катерная десантная группа — «Андрей Иванов», «Иван Карцов», «Д-57», «Д-70» и «Д-702».

Армия,Андрей Иванов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий