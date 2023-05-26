На курильском острове Матуа прошла плановая ротация расчетов комплексов «Бастион»

«В ходе мероприятий по транспортировке дежурных смен на остров большой десантный корабль «Адмирал Невельской» доставил военную технику и личный состав ракетного соединения ТОФ, после чего на борт корабля была загружена военная техника и военнослужащие, завершившие несение боевого дежурства», — говорится в сообщении флота.