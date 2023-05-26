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Медведев: штурмовиков нужно обеспечивать снарядами выше нормативов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечивать штурмовиков снарядами выше армейских нормативов. Об этом сообщает РБК.

Медведев: штурмовиков нужно обеспечивать снарядами выше нормативов
© РИА Новости

Медведев отметил, что снарядов в России в целом хватает, однако именно штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов.

«Мы вышли на большие объемы производства вооружений, я не думал, особенно в начале, что оборонно-промышленный комплекс так быстро адаптируется», — заявил он.

Ранее зампред Совбеза заявил, что если Киев получит от Запада ядерное оружие, то России придется нанести превентивный удар. Медведев отметил, что союзники Украины не осознают возможность такого развития событий, однако до этого может дойти «при определенных условиях».

Он также отметил, что Европа «сошла с ума» и пытается своими решениями «накалить» обстановку. США, по его мнению, «действуют в створе своих прагматических интересов» и зарабатывают на ситуации.

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