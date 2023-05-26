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НАТО решило предложить Украине повысить ее статус как партнера

Страны НАТО намерены предложить Украине обновленный формат отношений и повысить ее статус как партнера, чтобы продемонстрировать поддержку ее заявки на членство, но не предложит ускоренного вступления. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на официальные лица Североатлантического альянса.

НАТО решило предложить Украине повысить ее статус как партнера
© РИА Новости

По данным портала, согласно плану, Украина стала бы «полноправным» членом Совета Украина — НАТО, вместо того чтобы быть приглашенной стороной только для обсуждения определенных вопросов, как это происходит сейчас.

«В таком случае украинцы могли бы созывать совещания, когда пожелают, и было бы легче напрямую сообщать о ситуации в зоне боевых действий. Это открыло бы двери для широкого спектра новых областей сотрудничества», — отметили источники.

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