НАТО решило предложить Украине повысить ее статус как партнера

Страны НАТО намерены предложить Украине обновленный формат отношений и повысить ее статус как партнера, чтобы продемонстрировать поддержку ее заявки на членство, но не предложит ускоренного вступления. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на официальные лица Североатлантического альянса.