Российские войска уничтожили две украинские САУ в Херсонской области

Российские артиллеристы уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация», которые вели обстрел населенных пунктов Херсонской области с правого берега Днепра. Об этом сообщил источник РИА Новости.

«Акацию» уничтожили ночью 26 мая, в районе населенного пункта Ольговка. В САУ сдетонировал боекомплект, погибли все пять членов экипажа.

Накануне вечером артиллеристы поразили «Гвоздику» в районе населенного пункта Камышаны, потери так же составили пять солдат.