$79.98+0.0285.88-0.32

Российские войска уничтожили две украинские САУ в Херсонской области

Российские артиллеристы уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация», которые вели обстрел населенных пунктов Херсонской области с правого берега Днепра. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Российские войска уничтожили две украинские САУ в Херсонской области
© РИА Новости

«Акацию» уничтожили ночью 26 мая, в районе населенного пункта Ольговка. В САУ сдетонировал боекомплект, погибли все пять членов экипажа.

Накануне вечером артиллеристы поразили «Гвоздику» в районе населенного пункта Камышаны, потери так же составили пять солдат.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко указал на то, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились проблемы, связанные со своевременной доставкой провизии и боеприпасов на передовые позиции.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий