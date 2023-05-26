Полученные Министерством обороны России данные свидетельствуют о том, что Вашингтон занимается на территории Украины разработкой биологического оружия. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

© Lenta.ru

Он также заявил, что научно-исследовательский институт Сухопутных войск США имени Уолтера Рида уже исследовал кровь бойцов ВСУ на устойчивость к антибиотикам. Это означает, что идет процесс подготовки плацдарма для развертывания контингента НАТО на территории Украины, считает Кириллов.