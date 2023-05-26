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Минобороны заявило о разработке США биооружия на территории Украины

Полученные Министерством обороны России данные свидетельствуют о том, что Вашингтон занимается на территории Украины разработкой биологического оружия. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Минобороны заявило о разработке США биооружия на территории Украины
© Lenta.ru

Он также заявил, что научно-исследовательский институт Сухопутных войск США имени Уолтера Рида уже исследовал кровь бойцов ВСУ на устойчивость к антибиотикам. Это означает, что идет процесс подготовки плацдарма для развертывания контингента НАТО на территории Украины, считает Кириллов.

В ходе специальной военной операции было исследовано более 2 тысяч документов, которые подтверждают наличие военно-биологических проектов на территории Украины. По последним данным, Министерство обороны выявило более 200 опасных патогенов в украинских лабораториях, среди которых — сибирская язва и холера.

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