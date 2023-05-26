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Канада передаст Украине ракеты ближнего радиуса действия

Оттава передаст Киеву ракеты ближнего радиуса действия, сообщает Канады.

Канада передаст Украине ракеты ближнего радиуса действия
© Lenta.ru

«Министр обороны Анита Ананд объявила, что Канада передает Украине 43 ракеты AIM-9 из арсенала CAF, и отметила, что это поможет Украине обезопасить свое небо», — сказано в заявлении.

Кроме того, глава ведомства сказала, что доставка заявленных в апреле пакетов стрелкового оружия и боеприпасов идет по плану. В страну уже прибыли пулеметы, автоматы и комплекты для чистки, а в ближайшие недели планируется доставить один миллион патронов калибра 5,56 миллиметров и 4800 автоматов. Ожидается, что к лету вся 21 тысяча единиц стрелкового оружия и 2,4 миллиона патронов будут на Украине.

По ее словам, благодаря работе Королевских канадских ВВС в Шотландии, Оттава в настоящее время перевезла более девяти миллионов фунтов военной помощи для Украины от союзников и партнеров в Европе.

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