Канада передаст Украине ракеты ближнего радиуса действия

«Министр обороны Анита Ананд объявила, что Канада передает Украине 43 ракеты AIM-9 из арсенала CAF, и отметила, что это поможет Украине обезопасить свое небо», — сказано в заявлении.

Кроме того, глава ведомства сказала, что доставка заявленных в апреле пакетов стрелкового оружия и боеприпасов идет по плану. В страну уже прибыли пулеметы, автоматы и комплекты для чистки, а в ближайшие недели планируется доставить один миллион патронов калибра 5,56 миллиметров и 4800 автоматов. Ожидается, что к лету вся 21 тысяча единиц стрелкового оружия и 2,4 миллиона патронов будут на Украине.