На Западе не решили вопрос с поставками Киеву боеприпасов для истребителей

Западные союзники Киева все еще не решили, кто начнет обеспечивать поставки военным Украины ракет типа "воздух - воздух" для истребителей F-16. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на отставного маршала британской авиации Эдварда Стрингера, руководившего Академией обороны Соединенного Королевства до 2021 года.

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По словам Стрингера, Украине могут предоставить американские ракеты средней дальности AMRAAM или ракеты большей дальности Meteor европейского производства. Тем не менее автор обращает внимание, что эти модели являются очень дорогими.

"В то время как объемы национальных военных запасов официально засекречены по понятным причинам, не секрет, что большинство сил НАТО испытывают нехватку [боеприпасов]", - обратил внимание эксперт.

Как считает Стрингер, украинским союзникам, если они будет поддерживать Киев и дальше, стоит ускорить поставки.