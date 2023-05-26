$79.98+0.0285.88-0.32

Вьетнам осудил установку Китаем навигационных маяков на островах Спратли

Вьетнам осуждает установку Китаем навигационных маяков вокруг архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Об этом говорится в заявлении заместителя директора департамента информации и печати МИД Вьетнама Фам Тху Ханг, опубликованном в пятницу газетой Nhan Dan.

Вьетнам осудил установку Китаем навигационных маяков на островах Спратли
© ТАСС

"Вьетнам имеет достаточно исторических свидетельств и правовых оснований, подтверждающих его суверенитет над островами Чыонгша (Спратли) и Хоангша (Парасельские) в соответствии с международным правом. Установка Китаем радиомаяков на островах архипелага Чыонгша без согласия Вьетнама нарушает суверенитет Социалистической Республики Вьетнам над этими территориями и, следовательно, не имеет юридической силы", - указала заместитель официального представителя МИД. "Вьетнам требует, чтобы соответствующие стороны не предпринимали действий, способствующих осложнению ситуации, уважали суверенитет Вьетнама, соблюдали международное право, особенно Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, выполняли Декларацию о правилах поведения сторон в Восточном (Южно-Китайском) море с целью поддержания мира, стабильности и сотрудничества в Восточном море", - подчеркнула Фам Тху Ханг.

Министерство транспорта Китая ранее заявило, что его центр морской безопасности в Южно-Китайском море разместил три маяка рядом с рифами Ирвинг, Уитсон и Гавен на островах Спратли для обеспечения безопасности судоходства.

Спор между двумя странами вокруг принадлежности архипелага Спратли и находящихся по соседству с ним Парасельских островов, которые и Вьетнам, и Китай считают своими, продолжается уже много лет. О своих полных или частичных претензиях на эти территории также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий