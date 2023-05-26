Мобилизация: последние новости на сегодня 26 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 мая 2023, в материале «Рамблера».

В Ростовской области отдохнут более 1 тыс. детей из новых регионов и семей участников СВО

Видео дня

Более тысячи детей из новых территорий и семей участников специальной военной операции отдохнут на летних каникулах в Ростовской области, сообщает ТАСС.

Здравницы уже готовы принять на отдых и оздоровление детей. Сегодня достигнута договоренность об организации отдыха 910 ребят. Также поступило 115 заявок на предоставление бесплатных путевок для детей призванных на военную службу по мобилизации отцов.

К летней оздоровительной кампании в регионе подготовили 859 лагерей, среди которых 28 загородных и санаторных лагерей, а также 830 пришкольных и один палаточный лагерь. Всего в области отдыхать и поправлять здоровье в период летних каникул будут около 350 тысяч детей.

Росгвардия применила опыт из чеченских кампаний в работе с семьями участников СВО

Росгвардия применила опыт чеченских кампаний во время работы с семьями военнослужащих и сотрудников ведомства, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии России Дениса Ермакова.

По его словам, «определенное напряжение» вызывало незнание обстановки и непонимание того, что происходит. В этом оказалось эффективной оставшаяся еще со времен Чеченской Республики система, которая «сработала очень быстро и оперативно». Сегодня в каждой воинской части имеются помощники по работе с семьями военнослужащих и сотрудников.

Отмечается, что с самого начала спецоперации сработали все социальные службы, которые имеются в каждом территориальном органе. На первом этапе устанавливались контакты со всеми членами семей военнослужащих.

«Противник, проявляя определенную дезинформацию, направляя родственникам различного рода информацию, провоцируя их на определенные события, не смог добиться результата, которого хотел, потому что была полная связь и контакт (с родственниками и близкими), и мы оперативно снимали напряжение», — указал Ермаков.

Минобороны отказалось считать диабет основанием для освобождения от службы

В России не будут включать диабет и сердечно-сосудистые заболевания в список болезней для освобождения от военной службы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Министерство обороны.

Там указали, что если в перечень внесут сахарный диабет, то нужно будет добавить гипертоническую и ишемическую болезни. В результате дойдет до того, что не останется ни одного военнослужащего, так как у всех будут хронические заболевания.