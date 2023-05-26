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Спецоперация на Украине 26 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 мая 2023 года.

Спецоперация на Украине 26 мая: последние новости на сегодня
© РИА Новости

Взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области

В ночь на 26 мая в Киеве и области произошли взрывы, сообщает ТАСС.

Также повторно взрывы гремели в Днепре. Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

Ранее украинский депутат Максим Бужанский заявил, что в Днепре было слышно не менее четырех взрывов. Также стало известно о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях.

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В Бердянске Запорожской области произошли взрывы

Стало известно об обстреле Бердянска со стороны Киева, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, произошло несколько сильных взрывов. Он не исключил, что это могли быть ракеты Storm Shadow британского производства, однако точной информации нет.

На месте взрывов работают оперативные службы. Уточняется информация о пострадавших, выясняется масштаб разрушений.

Кадыров рассказал о численности чеченских бойцов в зоне СВО

Более 26 тысяч бойцов из Чечни было направлено в зону проведения специальной военной операции с момента конфликта вокруг Украины, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление главы региона Рамзана Кадырова.

По его словам, сегодня на фронте находятся более 7 тысяч бойцов из Чечни. С начала СВО на территорию Украины было направлено 12 тысяч добровольцев, которые прошли курс ускоренной подготовки в Гудермесе.

На нужды спецоперации было передано более тысячи единиц спецтехники, более 50 тысяч комплектов современной экипировки, более 28,5 тысяч средства связи и многое другое.

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