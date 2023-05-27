Военные корабли НАТО направились к границам России

Пресс-служба ВМФ Финляндии сообщила, что в Хельсинки 27 мая прибудет международный отряд из трех военных кораблей НАТО для участия в учениях BALTOPS 23. В ведомстве уточнили, что речь идет о судах HNoMS North Cape из Норвегии , FGS Rottweil из Германии и FS Pegase из Франции . Военные отметили, что корабли обеспечат безопасность судоходства в регионе, сообщается на официальном сайте ВМФ Финляндии.

В портовом визите в Хельсинки примут участие три судна: HNoMS North Cape из Норвегии, FGS Rottweil из Германии и FS Pegase из Франции. В ходе визита к организации учений BALTOPS 23 присоединится судно противоминной обороны прибрежного флота Katanpää, — сказано в сообщении.

Ранее финский бригадный генерал Сами Нурми рассказал, что выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций испортит отношения между странами. По его словам, соглашение служило показателем доверия между соседями. Военный подчеркнул, что после этого решения отношения Хельсинки и Москвы не будут прежними. Генерал признался, что узнать «о намерениях соседа» можно с помощью спутниковых снимков, но это не отменяет эффективность присутствия на местах. Он добавил, что военным двух стран было легче общаться после личного знакомства.