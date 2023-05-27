ВСУ за сутки 41 раз обстреливали населённые пункты ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 41 раз обстреливали населённые пункты ДНР, выпустив 256 боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Поступили сведения о гибели гражданского лица — женщины, в Калининском районе Донецка», — говорится в тексте сводки.

Также получена информация о ранении четырёх гражданских лиц.

Отмечается, что огонь вёлся из РСЗО и ствольной артиллерии калибров 155 мм, 152 мм и 122 мм.

Ранее ВСУ применили ракеты Storm Shadow при ударе по Мариуполю.