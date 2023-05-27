ВСУ за сутки 41 раз обстреливали населённые пункты ДНР
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 41 раз обстреливали населённые пункты ДНР, выпустив 256 боеприпасов.
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Поступили сведения о гибели гражданского лица — женщины, в Калининском районе Донецка», — говорится в тексте сводки.
Также получена информация о ранении четырёх гражданских лиц.
Отмечается, что огонь вёлся из РСЗО и ствольной артиллерии калибров 155 мм, 152 мм и 122 мм.
Ранее ВСУ применили ракеты Storm Shadow при ударе по Мариуполю.
Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли Шебекинский городской округ, в результате чего пострадал мужчина.