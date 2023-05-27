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ВСУ за сутки 41 раз обстреливали населённые пункты ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 41 раз обстреливали населённые пункты ДНР, выпустив 256 боеприпасов.

ВСУ за сутки 41 раз обстреливали населённые пункты ДНР
© ТАСС

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Поступили сведения о гибели гражданского лица — женщины, в Калининском районе Донецка», — говорится в тексте сводки.

Также получена информация о ранении четырёх гражданских лиц.

Отмечается, что огонь вёлся из РСЗО и ствольной артиллерии калибров 155 мм, 152 мм и 122 мм.

Ранее ВСУ применили ракеты Storm Shadow при ударе по Мариуполю.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли Шебекинский городской округ, в результате чего пострадал мужчина.

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