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В Белгородской области украинский БПЛА атаковал административное здание

Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство в поселке Октябрьский Белгородской области, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области украинский БПЛА атаковал административное здание
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По его словам, после этого повреждения получило одно административное здание. Пострадавших нет.

Отмечается, что в здании выбиты окна, повреждены фасад и кровля. На месте происшествия работают областные оперативные службы.

Ранее система противоракетной обороны сбила беспилотник на подлете к Белгороду.

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