В Белгородской области украинский БПЛА атаковал административное здание
Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство в поселке Октябрьский Белгородской области, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, после этого повреждения получило одно административное здание. Пострадавших нет.
Отмечается, что в здании выбиты окна, повреждены фасад и кровля. На месте происшествия работают областные оперативные службы.
Ранее система противоракетной обороны сбила беспилотник на подлете к Белгороду.