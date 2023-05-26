Момент уничтожения ракеты близ российского аэродрома системой ПВО попал на видео

В сети появились кадры момента уничтожения ракеты близ военного аэродрома в Ростовской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как сбитая ракета летит вниз после удара системы противовоздушной обороны (ПВО). «Сбили! Сбили ракету! Молодцы наши ребята!» — слышно за кадром.

Система ПВО сбила ракету в районе Морозовска Ростовской области в ночь на пятницу, 25 мая. Тогда губернатор российского региона Василий Голубев призвал сохранять спокойствие.