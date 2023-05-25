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Российские истребители подняли на перехват двух бомбардировщиков США

Российские истребители Су-35с и Су-27п были подняты в воздух из-за появления над Балтийским морем двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США, направлявшихся в сторону российской границы. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

Российские истребители подняли на перехват двух бомбардировщиков США
© РИА Новости

В пресс-службе уточнили, что в четверг, 25 мая, средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Балтийского моря две воздушные цели.

В воздух были подняты дежурные истребители Су-35с и Су-27п. Летчики классифицировали цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США.

Истребители выполняли полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в ведомстве.

После того, как американские бомбардировщики удалились от государственной границы, российские самолеты вернулись на аэродром базирования.

Напомним, что в мае российские истребители несколько раз поднимались для сопровождения иностранных военных самолетов над акваторией Балтийского моря и недопущения пересечения государственной границы.

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Так, 15 мая дежурный Су-27 вылетал для сопровождения самолётов Р-3С «Орион» ВМС Германии и французского «Атлантик-2»,

Кроме того, 23 мая истребитель Су-27 был поднят в воздух для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков США B-1B.

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