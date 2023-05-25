Украина недополучила оружие на более чем $240 млн

Министерство обороны Украины обратилось в суд с целью взыскания около $243 млн с четырех поставщиков за непоставленное оружие, предоплата за которое была внесена. Об этом сообщает украинское издание "Украинская правда".
Отмечается, что импорт вооружений на Украину осуществляет государственная компания "Укрспецэкспорт", ее дочерняя фирма "Прогресс", "Спецтехноэкспорт" и Агентство оборонных закупок Украины.
По данным издания, Минобороны внесло 100% предоплату по контрактам, заключенным весной и летом 2022 года. Весной 2023 года ведомство начало подавать иски против подчиненных ему государственных компаний с требованием вернуть деньги.
Ранее сообщалось, что за 2022 год резко увеличилась контрабанда с Украины в Польшу оружия, боеприпасов и фальшивых документов. По информации польской пограничной службы, в 2022 году силовики смогли изъять больше 8,3 тыс. единиц незаконного оружия. В 2021 было зафиксировано лишь 1,4 тыс.