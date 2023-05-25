Украина недополучила оружие на более чем $240 млн

Министерство обороны Украины обратилось в суд с целью взыскания около $243 млн с четырех поставщиков за непоставленное оружие, предоплата за которое была внесена. Об этом сообщает украинское издание "Украинская правда".

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Отмечается, что импорт вооружений на Украину осуществляет государственная компания "Укрспецэкспорт", ее дочерняя фирма "Прогресс", "Спецтехноэкспорт" и Агентство оборонных закупок Украины.

По данным издания, Минобороны внесло 100% предоплату по контрактам, заключенным весной и летом 2022 года. Весной 2023 года ведомство начало подавать иски против подчиненных ему государственных компаний с требованием вернуть деньги.