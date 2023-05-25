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Украина недополучила оружие на более чем $240 млн

Министерство обороны Украины обратилось в суд с целью взыскания около $243 млн с четырех поставщиков за непоставленное оружие, предоплата за которое была внесена. Об этом сообщает украинское издание "Украинская правда".

Украина недополучила оружие на более чем $240 млн
© Efrem Lukatsky/AP

Отмечается, что импорт вооружений на Украину осуществляет государственная компания "Укрспецэкспорт", ее дочерняя фирма "Прогресс", "Спецтехноэкспорт" и Агентство оборонных закупок Украины.

По данным издания, Минобороны внесло 100% предоплату по контрактам, заключенным весной и летом 2022 года. Весной 2023 года ведомство начало подавать иски против подчиненных ему государственных компаний с требованием вернуть деньги.

Ранее сообщалось, что за 2022 год резко увеличилась контрабанда с Украины в Польшу оружия, боеприпасов и фальшивых документов. По информации польской пограничной службы, в 2022 году силовики смогли изъять больше 8,3 тыс. единиц незаконного оружия. В 2021 было зафиксировано лишь 1,4 тыс.

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