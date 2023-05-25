Главком ВСУ Залужный впервые появился на видео после слухов о его ранении
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный появился на видео впервые после слухов о его ранении в голову. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.
Кроме Залужного на видео есть украинский блогер, который говорит, что запись сделана 25 мая.
Ранее глава СВР Нарышкин заявил журналистам, что у ведомства нет гарантий достоверности информации о ранении главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.
До этого источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что Залужный был ранен в голову, а также получил осколочные ранения после того, как ВС России нанесли ракетный удар. По словам источника, Залужного сначала доставили в Николаев для оказания первой помощи, а после он был отправлен в военный госпиталь в Киеве для проведения операции на черепе.