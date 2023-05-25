Военный эксперт ожидает удар ВСУ по Крыму после получения F-16
Военный эксперт Бринн Таннехилл заявил, что Украина планирует нанести удар по Крыму с помощью западных истребителей F-16. Об этом сообщает Newsweek.
Как считает Таннехилл, западные истребители необходимы Украине для использования американских крылатых ракет «воздух-поверхность» JASSM по Крыму.
«Однако до того, как этот момент наступит, <…> пилоты должны быть обучены, взлетно-посадочные полосы – улучшены, логистические цепочки – созданы. Кроме того, некоторая комбинация западных стран должна согласиться фактически расстаться со значительной частью своих запасов F-16», – считает эксперт.
При этом ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что западные истребители F-16 нужны Украине не для наступлений.