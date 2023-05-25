Военный эксперт ожидает удар ВСУ по Крыму после получения F-16

«Однако до того, как этот момент наступит, <…> пилоты должны быть обучены, взлетно-посадочные полосы – улучшены, логистические цепочки – созданы. Кроме того, некоторая комбинация западных стран должна согласиться фактически расстаться со значительной частью своих запасов F-16», – считает эксперт.