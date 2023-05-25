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"РВ": Российский летчик смог успешно посадить подбитый штурмовик Су-25

Пилот ВКС России продемонстрировал свое мастерство и посадил на аэродром подбитый штурмовик Су-25. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

Российский летчик смог успешно посадить подбитый штурмовик Су-25
© Российская Газета

Российский самолет выполнял боевое задание на территории Запорожской области, когда его поразила зенитная ракета противника. Несмотря на повреждения, экипаж Су-25 сумел вернуть пылающую машину на аэродром базирования.

О серьезности повреждений, с которыми пришлось столкнуться российскому асу, говорят опубликованные каналом кадры с места посадки. Оттуда поднимается столб черного дыма.

Ранее сообщалось, что пилоты ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор", подбитого в ходе специальной операции на Украине, впервые в мире смогли катапультироваться из винтокрылой машины.

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