Российский летчик смог успешно посадить подбитый штурмовик Су-25

Пилот ВКС России продемонстрировал свое мастерство и посадил на аэродром подбитый штурмовик Су-25. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

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Российский самолет выполнял боевое задание на территории Запорожской области, когда его поразила зенитная ракета противника. Несмотря на повреждения, экипаж Су-25 сумел вернуть пылающую машину на аэродром базирования.

О серьезности повреждений, с которыми пришлось столкнуться российскому асу, говорят опубликованные каналом кадры с места посадки. Оттуда поднимается столб черного дыма.