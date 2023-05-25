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В Белгородской области приступили к ликвидации неразорвавшегося боеприпаса

В Белгородской области приступили к ликвидации найденного неразорвавшегося боеприпаса. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородской области приступили к ликвидации неразорвавшегося боеприпаса
© РИА Новости

По его данным, воронка со взрывоопасным предметом была обнаружена 24 мая рядом с хутором Калинин в Яковлевском городском округе.

«Место оцепили. Сейчас жителей близлежащих улиц временно вывозят на безопасное расстояние. После этого инженерная группа Министерства обороны приступит к ликвидации боеприпаса», — пояснил глава области.

Ранее в башкирском городе Белебее в одном из пунктов приема металлолома обнаружили авиабомбу. Уточняется, что рабочий компании, которая занимается разбором старых зданий на стройматериалы, нашел боеприпас на территории одной из заброшенных воинских частей.

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