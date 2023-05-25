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Российские военные сбили 28 украинских беспилотников за сутки

Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 28 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщило сегодня Минобороны РФ.

Российские военные сбили 28 украинских беспилотников за сутки
© globallookpress.com

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении пресс-службы военного ведомства.

По данным Минобороны, БПЛА были сбиты в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Червоная Диброва, Кременная, Житловка, Затишное, Новокраснянка Луганской народной республики, Светлодарское, Евгеновка, Зеленый Гай Донецкой народной республики, Чубаревка Запорожской области, а также Каиры Херсонской области.

Также российские военные за сутки уничтожили две САУ «Гвоздика» и два склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110 механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ступочка и Авдеевка в ДНР.

«В районе населенного пункта Владимировка Донецкой народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. А в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка Донецкой народной республики и Розовка Луганской народной республики пресечены действия еще четырех украинских ДРГ», - пояснили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что военный корабль «Иван Хурс», который выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», подвергся атаке со стороны украинских беспилотников в районе пролива Босфор.

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