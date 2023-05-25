В Пентагоне назвали общую сумму военной помощи Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками поставили Украине военную помощь на общую сумму в 65 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, от США Киев получил боевые машины пехоты Bradley с противотанковыми ракетными комплексами TOW, зенитно-ракетные комплексы M1097 Avenger, комплексы NASAMS и HIMARS, системы ПВО Patriot и многие другие виды вооружений.

Остин ранее заявил, что Штаты будут поддерживать Украину оружием «столько, сколько потребуется».

Пока ни одна из западных стран не предоставила Украине истребители F-16. В мае 2023-го Британия и Нидерланды объявили о договоренности создать международную коалицию для закупки американских истребителей для Украины и обучения украинских пилотов.

F-16 есть у Нидерландов и в стране уже заявили, что для страны нет табу в вопросах поставок оружия Киеву.