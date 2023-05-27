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На Украине заявили о готовности начать контрнаступление «хоть завтра»

Украинская армия готова начать контрнаступление в любой момент, однако его точная дата разглашаться не будет. Об этом в субботу, 27 мая, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

На Украине заявили о готовности начать контрнаступление «хоть завтра»
© gur.gov.ua

— Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я начал называть даты. Такое нельзя делать, — сказал он.

По его мнению, Украина не может «упустить эту историческую возможность стать по-настоящему независимой европейской страной». При этом Данилов отверг предположения, что операция уже началась, передает ТАСС.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинской армии не станет единичным событием. По его словам, оно будет представлять собой десятки различных действий в рамках атаки украинской армии.

Французская газета Pais отмечала, что Европейский союз выразил обеспокоенность тем, что поддержка Украины со стороны США может начать ослабевать.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что украинская армия готова к ожидаемому в ближайшее время контрнаступлению. Он анонсировал, что последнее «скоро начнется», но успех операции будет зависеть от количества поставляемого вооружения.

Украинский посол при НАТО Наталья Галибаренко заявила, что западным странам лучше не давить на Украину в вопросах, касающихся контрнаступления. По его словам, в штаб-квартире НАТО она также призвала не возлагать всех надежд только на данное наступление и раздувать его значение

Почему Запад прекратит помогать Украине и чем это закончится — в материале «Вечерней Москвы».

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