$79.97-0.2086.20-0.35

Названы преимущества С-350 перед Patriot

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности С-350 «Витязь» в три раза превосходит американский комплекс Patriot по количеству зенитных ракет. Преимущества российского ЗРК назвал военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с News.ru.

Названы преимущества С-350 перед Patriot
© Lenta.ru

«С-350 — нечто среднее между "Буком" и С-400. Предположу, что у С-350 12 ракет, а у американского Patriot одна пусковая установка несет четыре ракеты. Одна батарея С-350 — примерно четыре пусковые установки, то есть 48 снарядов», — сказал он.

Суконкин добавил, что такой залп может справиться с массированным ракетным ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конкретном районе благодаря большому боекомплекту.

По словам эксперта, чем больше противоракет у обороняющейся стороны, тем сложнее атакующим выполнять боевые задачи, поскольку сложно истощить такую противовоздушную оборону (ПВО). Он допустил, что батареи С-350 смогут уничтожить и ложные, и боевые цели.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что С-350 сбил самолеты ВСУ в зоне специальной военной операции в режиме полного автомата без участия оператора.

В феврале представитель конструкторского бюро концерна ВКО «Алмаз-Антей» рассказал, что экспортная версия ЗРК «Витязь» сможет работать с иностранными системами ПВО.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий