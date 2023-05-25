Шойгу назвал число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева

Свыше 2,5 тысяч иностранных наемников участвуют в боевых действиях и карательных акциях на стороне Киева. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время выступления на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске в четверг, 25 мая.

По его словам, страны Запада заставляют украинские власти демонстрировать тактические успехи на поле боя и накачивают страну оружием. В результате это приводит к эскалации конфликта и затягиванию боевых действий.

«В карательных акциях и боевых действиях участвует свыше двух с половиной тысяч иностранных наемников. Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства», — заявил Шойгу.