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Шойгу назвал число иностранных наемников, которые действуют на стороне Киева

Свыше 2,5 тысяч иностранных наемников участвуют в боевых действиях и карательных акциях на стороне Киева. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время выступления на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске в четверг, 25 мая.

Шойгу назвал число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева
© РИА Новости

По его словам, страны Запада заставляют украинские власти демонстрировать тактические успехи на поле боя и накачивают страну оружием. В результате это приводит к эскалации конфликта и затягиванию боевых действий.

«В карательных акциях и боевых действиях участвует свыше двух с половиной тысяч иностранных наемников. Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства», — заявил Шойгу.

Говоря о военно-политической обстановке в регионах ОДКБ, министр обороны отметил деструктивную работу США и их союзников по формированию очагов напряженности у границ стран-участниц договора. По его словам, Вашингтон провоцирует кризисы и конфликты, а также оказывает поддержку террористическим и экстремистским структурам.

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