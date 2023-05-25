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Baza: бойца ЧВК "Вагнер" застрелили в Иркутской области, отмечая его возвращение с СВО

В Иркутской области застрелили бойца ЧВК "Вагнер", который днем ранее вернулся из зоны СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел 24 мая в поселке Карахун, где Юрий С. отмечал свое возвращение из зоны боевых действий. Во время застолья между ним и его приятелем Константином завязалась ссора, и друг застрелил военнослужащего из ружья. Стрелок вызвал "скорую", однако спасти Юрия не удалось. В полицию о происшествии сообщил сам Константин. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее стало известно, что в Новосибирске задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух девочек 10 и 12 лет. Предполагаемым педофилом оказался, предварительно, бывший боец ЧВК "Вагнер" Сергей Ш.

Baza: бойца ЧВК "Вагнер" застрелили в Иркутской области, отмечая его возвращение с СВО
© Газета.Ru
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