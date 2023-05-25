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В Иране показали новую модификацию баллистической ракеты «Хорремшехр-4»

В Иране впервые показали новую модификацию баллистической ракеты «Хорремшехр-4». Как сообщает иранское агентство Mehr, у нее улучшена система наведения на цель в полете по сравнению с прошлыми модификациями.

Дальность полета «Хорремшехр-4» составляет 2 тысячи километров. На нее можно устанавливать боеголовку массой в 1,5 тысячи килограмм. Ракета оснащена одним из самых совершенных в Иране двигателей на жидком топливе, а также комплексом навигационных средств.

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни подчеркнул, что Иран пытается снабдить свои вооруженные силы различными ракетами, беспилотниками и системами противовоздушной обороны. Он отметил, что «Хорремшехр-4» создана с использованием технологий малозаметности и способна преодолевать противоракетную оборону противника.

Церемония запуска состоялась в годовщину освобождения города Хорремшехр в 1982 году. По словам Аштияни, подобные публичные демонстрации иранского оружия продолжатся и впредь.

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