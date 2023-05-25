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Шойгу назвал ответственного по контролю за ядерным оружием в Белоруссии

Контроль за нестратегическим ядерным оружием, размещаемым в Белоруссии, остается за Россией. Такого ответственного назвал глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу в ходе заседания Совета министров обороны стран ОДКБ в Минске, передает ТАСС.

Шойгу назвал ответственного по контролю за ядерным оружием в Белоруссии
© РИА Новости

Он разъяснил, что решение о его возможном применении также будет принимать Россия.

«В дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку», — сказал Шойгу.

От Белоруссии документы о содержании нестратегического ядерного оружия подписал министр обороны республики Виктор Хренин.

До этого сообщалось, что представители министерств двух стран успели обсудить военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами.

Еще раньше глава Минобороны России заявил, что страны Запада ведут необъявленную войну против Москвы и Минска. По его мнению, сейчас осуществляется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности объединенных вооруженных сил (ОВС) альянса в Восточной Европе.

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