Шойгу назвал ответственного по контролю за ядерным оружием в Белоруссии

Контроль за нестратегическим ядерным оружием, размещаемым в Белоруссии, остается за Россией. Такого ответственного назвал глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу в ходе заседания Совета министров обороны стран ОДКБ в Минске, передает ТАСС.

Он разъяснил, что решение о его возможном применении также будет принимать Россия.

«В дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку», — сказал Шойгу.

От Белоруссии документы о содержании нестратегического ядерного оружия подписал министр обороны республики Виктор Хренин.

До этого сообщалось, что представители министерств двух стран успели обсудить военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами.