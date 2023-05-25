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6 минут назад

Спецоперация на Украине 25 мая: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 мая 2023 года.

Спецоперация на Украине 25 мая: последние новости на сегодня
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 17 раз атаковали территорию ДНР, выпустив в общей сложности 97 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, на донецком направлении было совершено 14 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров и 152 миллиметра, на горловском — два обстрела из РСЗО и артиллерии 152 миллиметра, на ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Под огонь попали четыре населенных пункта: Донецк, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Александровка.

Сведения о жертвах или разрушениях не поступали.

Российская система «Солнцепек» поразила опорные пункты ВСУ в ДНР

Российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» нанесла удар по опорным пунктам Вооруженных сил Украины в районе Первомайского (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Как говорится в публикации, «Солнцепек» трижды ударил по взводным опорным пунктам бригады армии Украины в районе населенного пункта Первомайское. Также российской авиации удалось поразить опорные пункты противника на Лисичанском (ЛНР) и Авдеевском направлениях (ДНР).

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области

В Хмельницкой области и в Харькове звучат взрывы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«Взрывы на Хмельниччине», — пишет «Зеркало недели» в своем Telegram-канале, уточняя, что работают системы противовоздушной обороны.

Телеканал ТСН сообщил, что в Харькове также слышны взрывы.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Ровненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновецкой областях.

Армия,Вадим Астафьев,
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