Спецоперация на Украине 25 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 мая 2023 года.
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 17 раз атаковали территорию ДНР, выпустив в общей сложности 97 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как говорится в сообщении, на донецком направлении было совершено 14 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров и 152 миллиметра, на горловском — два обстрела из РСЗО и артиллерии 152 миллиметра, на ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Под огонь попали четыре населенных пункта: Донецк, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Александровка.
Сведения о жертвах или разрушениях не поступали.
Российская система «Солнцепек» поразила опорные пункты ВСУ в ДНР
Российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» нанесла удар по опорным пунктам Вооруженных сил Украины в районе Первомайского (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Как говорится в публикации, «Солнцепек» трижды ударил по взводным опорным пунктам бригады армии Украины в районе населенного пункта Первомайское. Также российской авиации удалось поразить опорные пункты противника на Лисичанском (ЛНР) и Авдеевском направлениях (ДНР).
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области
В Хмельницкой области и в Харькове звучат взрывы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
«Взрывы на Хмельниччине», — пишет «Зеркало недели» в своем Telegram-канале, уточняя, что работают системы противовоздушной обороны.
Телеканал ТСН сообщил, что в Харькове также слышны взрывы.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Ровненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновецкой областях.