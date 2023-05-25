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Первую партию новых российских пистолетов «Удав» соберут в июне

Новейшие девятимиллиметровые пистолеты 6П72 «Удав» начнут собирать в Ижевском механическом заводе (Ижмех). К середине июня этого года планируется изготовить первую партию, там же развернут их серийное производство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

Первую партию новых российских пистолетов «Удав» соберут в июне
© РИА Новости

Агентство пишет, что работы по налаживанию серийного производства «Удавов» стартовали осенью прошлого года. Тогда специалисты предприятия-разработчика ЦНИИТОЧМАШ отправились в Ижевск, чтобы организовать авторский надзор и передать городу всю необходимую для реализации сборки конструкторскую документацию.

Как говорится в публикации, первая партия «Удавов» будет готова к 15 июня, а затем оружие подвергнут контрольным испытаниям. Если пистолеты подтвердят соответствие заявленным техническим характеристикам, на заводе в Ижевске начнут их полномасштабное серийное производство, рассказал собеседник РИА Новости.

Он добавил, что контролировать процесс производства «Удавов» станет заслуженный конструктор России, ведущий инженер-конструктор Ижмеха Владимир Ярыгин.

Ранее главком Сухопутных войск Олег Салюков анонсировал закупки «Удавов». За оставшийся период нынешней государственной программы вооружений (2022-2024) военное ведомство должно закупить более трех тысяч этих пистолетов.

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