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Пентагон анонсировал начало обучения украинских пилотов

США и союзники в ближайшие недели начнут обучение украинских пилотов истребителей американского производства F-16, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Его цитирует ТАСС.

Пентагон анонсировал начало обучения украинских пилотов
© Lenta.ru

«Соединенные Штаты поддержат совместные с союзниками и партнерами усилия, направленные на то, чтобы подготовить украинских пилотов к применению самолетов четвертого поколения, в том числе истребителей F-16», — сказал военный.

Ранее европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что поставки F-16 необходимы для победы Украины в конфликте с Россией. По его мнению, решение о передаче Киеву этих истребителей «в конце концов созреет».

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что Лондон начнет обучать пилотов ВСУ летом. Политик подчеркнул, что эти мероприятия «идут рука об руку с усилиями Великобритании по сотрудничеству с другими странами в предоставлении ВСУ истребителей F16». В 2022 году британская сторона подготовила 15 тысяч украинских военнослужащих.

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