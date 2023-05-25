Первая фаза обучения украинских пилотов полетам на F-16 пройдет в Британии

Первая фаза обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) полетам на истребителях F-16 пройдет в Великобритании. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на представителя британского правительства.

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Источник рассказал, что начальное обучение освоят около 20 летчиков. Он уточнил, что бойцы ВСУ пройдут наземную базовую подготовку. По его словам, затем они будут готовы к более углубленному обучению на боевых самолетах.