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Офис президента Украины: проводятся отдельные операции в рамках контрнаступления

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала Rai 1 сообщил, что Вооруженных силы Украины (ВСУ) начали проводить контрнаступление против российских военных.

Офис президента Украины: проводятся отдельные операции в рамках контрнаступления
© globallookpress.com

По его словам, украинские солдаты проводят ряд отдельных операций. Представитель Украины заявил в прямом эфире: "Контрнаступление идет уже несколько дней, эта война растянута на 1,5 тысячи километров вдоль границы, но отдельные операции уже начаты".

По словам Подоляка, Киев намерен использовать переданные ему западными странами вооружения для лишь для ведения военных действий на тех территориях, которые считает своими собственными. Он призвал союзников передать Киеву истребители F-16. Политик указал, что украинская армия нуждается в боевой авиации для перекрытия воздушного пространства. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России.

О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент Российской Федерации Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. С 10 октября прошлого года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Как заявлял российский президент, это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту. Ранее бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что западные страны должны обеспечить победу Украины, если они хотят избежать войны с Китаем.

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