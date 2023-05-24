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США одобрили продажу системы NASAMS Украине

В Пентагоне сообщили, что Госдепартамент США одобрил сделку по продаже одного комплекса NASAMS Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

США одобрили продажу системы NASAMS Украине
© Kongsberg

Кроме комплекса NASAMS, Госдеп одобрил продажу и сопутствующего к нему оборудования. Ведомство считает, что эта инициатива послужит в интересах национальной безопасности США, так как обеспечивает военную помощь «партнеру, поддерживающему политическую стабильность и экономический прогресс в Европе».

«Украина испытывает срочную потребность в наращивании вооружений для защиты от ракетных и воздушных ударов России. Приобретение и эффективное использование данных вооружений укрепит возможности Украины по защите своих граждан и критически важной национальной инфраструктуры», – уточнили в Пентагоне.

Кроме того, о сделке проинформировали конгресс США. Теперь у законодательного органа есть месяц на то, чтобы принять решение о возможном запрете сделки.

Ранее Украина договорилась о дополнительных поставках норвежских зенитных ракетных комплексов NASAMS.

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