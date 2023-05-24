В Германии рассказали о сигнале НАТО для России по Украине

Bild: НАТО пригрозило России учениями Air Defender 23
НАТО под эгидой Германии из-за ситуации на Украине пригрозило России военными учениями Air Defender 23. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Таблоид напомнил, что о данных учениях начали говорить еще в 2018 году, однако провести их решили только после начала конфликта на Украине.
«Бундесвер готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО. Несомненно, это событие станет сигналом для России и президента РФ Владимира Путина», — заявили авторы статьи в ответ на речь главы штаба ВВС ФРГ Инго Герхартца,
который сказал, что одной из задач учений является демонстрация того, насколько быстро НАТО сможет отреагировать «если случится худшее».
Air Defender 23 запланировали провести в Германии с 12 по 23 июня. В учениях должны принять участие несколько тысяч солдат из Европы и США. За время тренировок в воздух намерены поднять 240 самолетов.