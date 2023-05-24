В Германии рассказали о сигнале НАТО для России по Украине

НАТО под эгидой Германии из-за ситуации на Украине пригрозило России военными учениями Air Defender 23. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Таблоид напомнил, что о данных учениях начали говорить еще в 2018 году, однако провести их решили только после начала конфликта на Украине.

«Бундесвер готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО. Несомненно, это событие станет сигналом для России и президента РФ Владимира Путина», — заявили авторы статьи в ответ на речь главы штаба ВВС ФРГ Инго Герхартца,

который сказал, что одной из задач учений является демонстрация того, насколько быстро НАТО сможет отреагировать «если случится худшее».