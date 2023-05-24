В Китае смоделировали уничтожение американского авианосц

Китайские военные провели в симуляторе морские маневры. В ходе учений им с помощью 24 гиперзвуковых ракет удалось потопить авианосец ВМС США Gerald R. Ford. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источник.

По данным газеты, программу для симулятора составили специалисты из Северного университета Китая.

В рамках разработанного сценария ударная группа ВМС США продвигалась в сторону одного из островов Южно-Китайского моря, несмотря на предупреждение со стороны НОАК.

Во время тренировки на симуляторе военные КНР предотвратили дальнейшее продвижение группы с помощью 24 гиперзвуковых ракет. В результате обстрела авианосец и сопровождающие его корабли были полностью уничтожены.