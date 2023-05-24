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В Китае смоделировали уничтожение американского авианосц

Китайские военные провели в симуляторе морские маневры. В ходе учений им с помощью 24 гиперзвуковых ракет удалось потопить авианосец ВМС США Gerald R. Ford. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источник.

В Китае смоделировали уничтожение американского авианосц
© globallookpress.com

По данным газеты, программу для симулятора составили специалисты из Северного университета Китая.

В рамках разработанного сценария ударная группа ВМС США продвигалась в сторону одного из островов Южно-Китайского моря, несмотря на предупреждение со стороны НОАК.

Во время тренировки на симуляторе военные КНР предотвратили дальнейшее продвижение группы с помощью 24 гиперзвуковых ракет. В результате обстрела авианосец и сопровождающие его корабли были полностью уничтожены.

Ранее в Пентагоне заметили, что КНР модернизирует свою армию «угрожающими темпами». В ведомстве уточнили, что США подготовят планы по сдерживанию Китая, рассчитанные на многие десятилетия.

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